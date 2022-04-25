Курс евро опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро на Московской бирже опустился до значения 77 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в понедельник, 25 апреля.

Так, курс евро по состоянию на 12:24 находился на отметке 76,94 рубля, а доллар расчетами «завтра» на 12:26 опустился до 72,955 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

До этого сообщалось, что Центральный банк России уменьшил диапазон расчета курса иностранных валют. Теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве. Примечательно, что ранее период расчета составлял 10:00–16:30 по Москве.

Помимо этого, для получения репрезентативных данных по курсам евро и юаня к рублю время для расчета также будет уменьшено — с 10:00 до 15:30 вместо 16:30.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.