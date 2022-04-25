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Эксперт назвала экологичные методы борьбы с садовыми вредителями

Анастасия Колоскова

Общество
Эксперт назвала экологичные методы борьбы с садовыми вредителями
Слизень

Опытный садовод Клаудиа Джексон перечислила экологичные методы борьбы с различными садовыми вредителями в саду, призвав отказаться от химикатов.

Она напомнила, что исследования подтверждают опасность для здоровья человека использования химикатов для борьбы с вредителями. По мнению эксперта, лучшим способом борьбы с вредителями является компаньонная посадка определенных растений рядом друг с другом.

— Возьмите базилик, это отличное средство для отпугивания помидорных червей, тли и жуков. Куст базилика защитит другие растения от паразитов, — убеждена Клаудия Джексон. Она уточнила, что базилик также улучшает вкус помидоров, которые растут рядом, пишет Lenta.ru.

Джексон также отметила, что лук и чеснок является отличным средством от капустной моли и червей. Они уберегут от вредителей капусту, цветную капусту и брокколи, заключила она.

До этого садовод дала рекомендации, как подготовить землю на даче для хорошего урожая. Для этого на дачном участке грунт нужно снабжать полезными микроорганизмами, которые обеспечат растениям необходимое питание в доступной форме.

садоводы эксперт Растения
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