Беседки в историческом стиле установят в Щукинском парке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Специалисты установят беседки в историческом стиле в основной части Щукинского парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 27 апреля.

— Беседки установят в основной части парка в районе улицы Маршала Василевского. Они будут выполнены в форме восьмигранников, а их высота составит почти четыре метра. Учитывая особенность территории парка, в качестве материала для их изготовления используют дерево. <...> Таким образом беседки будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка, — уточнил заместитель главы департамента капитального ремонта города Сергей Мельников.

Для изготовления беседок используют старые фотографии середины XX века. В таком же стиле оформят и павильоны парка, информационные стенды и вышки для наблюдения за птицами и белками в глубине Всехсвятской рощи.

Мельников добавил, что около основных входов в парк установят киоски для продажи еды и напитков. На официальном сайте мэра Москвы заключили, что все новые сооружения станут отсылкой к историческому прошлому парка.

24 марта сообщалось, что в рамках проекта восстановления природной территории Всехсвятскую рощу планируется объединить с Щукинским парком прогулочным маршрутом. Часть маршрута будет проходить по существующим аллеям парка. На них старый асфальт заменят на новый. Для основной части маршрута будет использовано экологичное водопроницаемое покрытие TerraWay.