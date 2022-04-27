Глава Минобороны США заявил, что не верит в возможность ядерного конфликта из-за Украины

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Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность начала ядерной войны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил во вторник, 26 апреля, на телеканале Fox News.

— Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось, — отметил глава американского оборонного ведомства.

Он уточнил, что Украина имеет право защищать себя, а Штаты продолжат оказывать ей поддержку.

Остин также добавил, что риторика главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно ядерной войны является опасной, предает ТАСС.

До этого глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность подобного конфликта не стоит недооценивать. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в начале года пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН сделала официальное заявление о недопустимости ядерной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.