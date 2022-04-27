Стабилизация экономики и ускорение реновации: главное из выступления Сергея Собянина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВЦ». «Вечерняя Москва» собрала основные тезисы главы города.

Так, он подчеркнул, что, несмотря на введение Западом антироссийских санкций, столица выдержала это. По его словам, те, кто планировал и реализует санкции против страны, были уверены, что курсы валют обвалятся, предприятия остановятся, а полки магазинов будут пустыми, но ситуация сложилась по-другому.

Глава города также заявил о стабилизации экономики в Москве. Он отметил, что на данный момент цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать и ни по одной группе предметов дефицита нет.

Кроме того, инвестиционная программа столицы, запланированная на ближайшие три года, осталась в прежнем виде. Собянин заверил, что новые объекты строительства в Москве также будут реализовываться.

Кроме того, мэр отметил необходимость строительства новых объектов соцкультбыта, поликлиник, детских садов и школ. При этом все начатые и запланированные стройки продолжатся.

Также Собянин допустил ускорение программы реновации в Москве. Он выразил надежду, что решение президента России Владимира Путина о снижении ставки льготной ипотеки до девяти процентов в целом сохранит объемы жилищного строительства.

Собянин заверил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице спокойная, а заболеваемость находится на самом низком уровне. Москва готова к эпидемиологическим осложнениям, если таковые будут. Система здравоохранения Москвы работает в плановом режиме, подчеркнул глава города.

Помимо этого, мэр анонсировал открытие 44 центров «Здоровая Москва» в столичных парках. По его словам, в них можно будет пройти все обследования и в случае необходимости получить направления на более сложные инструментальные методы обследования.

В конце эфира Собянин пожелал жителям столицы накануне майских праздников уверенности в завтрашнем дне.