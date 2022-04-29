«Долговая яма»: Володин заявил, что Киеву придется долго расплачиваться за ленд-лиз от США

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украине придется долго выплачивать долг за принятое в США решение о ленд-лизе для Киева. Об этом он написал в пятницу, 29 апреля, в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Советский Союз получал вооружение от Штатов по аналогичному принципу. После этого СССР долго возвращал долги за счет бесплатного ремонта американских кораблей и поставок золота и платины. Выплаты прекратились спустя 61 год после победы в Великой Отечественной войне — в 2006 году.

— Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины, — написал Володин.

Он подытожил, что президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в «долговую яму».

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 апреля, одобрила проект закона о поставках в Киев вооружений по ленд-лизу с целью упрощения оказания военной помощи Украине. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, лишь десять выступили против. Ранее документ был одобрен американским сенатом. Теперь он будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.