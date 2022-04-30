Какие обследования можно пройти в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Прогуливаясь по столичным паркам, горожане смогут бесплатно пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва». Там их всегда готовы принять многопрофильные специалисты из медучреждений города. Пункты приема откроются в парковых зонах в мае. «Вечерняя Москва» рассказывает об условиях приема врачей и о процедурах, которые можно там пройти.

Кто может пройти обследование

Пройти бесплатное медицинское обследование в рамках программы может любой желающий, кто достиг совершеннолетия и имеет московский полис ОМС или прикреплен к одной из городских поликлиник.

Чтобы попасть на прием, нужно иметь с собой паспорт или любой документ, удостоверяющий личность.

Длительность всех процедур, согласно информации, опубликованной на сайте мэра Москвы, займет не более часа. За этот период посетитель сможет пройти около десяти исследований. Это намного больше, чем предусмотрено федеральной программой диспансеризации.

Режим работы

Всего в городе откроют 44 павильона, и найти ближайший можно на официальном портале Департамента здравоохранения Москвы.

Павильоны будут работать ежедневно с 8 утра и до 20 часов вечера без выходных и перерывов на обед.

Предварительная запись не требуется, прием осуществляется в порядке живой очереди.

Процедуры

Медики проверят у пациентов зрение, состояние сосудов, органов дыхания, сердца, сделают общий анализ крови, а также тест на сахарный диабет.

Детальные анализы будут назначены в зависимости от возраста и пола человека. Так, группы пациентов поделят на 18–39 лет и 40+.

У мужчин старше 40 лет проверяют работу щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта и общее состояние организма. Москвичкам доступна маммография и обследование мочеполовой системы.

Отмечается, что при обнаружении отклонений специалисты могут назначить дополнительные обследования. Так, на месте можно пройти УЗИ лимфатических узлов, если они увеличены, или сделать дерматоскопию при выявлении кожных недугов.

В этом году будет сделан упор на обследования людей, перенесших COVID-19 или постковидный синдром. Также эксперты уделят внимание тем горожанам, которые испытывают психологические трудности.

В целом программа касается сфер кардиологии, неврологии, офтальмологии и ЛОР-патологии. Если для пациентов это возможность пройти бесплатную консультацию и обследование, то для врачей — это шанс получить как теоретические знания, так и практические навыки.

В минувшем году обследование в павильонах «Здоровая Москва» прошли свыше 277 тысяч москвичей.