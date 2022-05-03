Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инвестор рассказал о крахе международного права в экономике

Егор Провоторов
В мире
Инвестор рассказал о крахе международного права в экономике
Фото: pixabay.com

Возможная конфискация российских активов за границей будет беспрецедентной, подобное решение западных государств говорит о том, что мир лишается остатков международного права в области экономики. Такое мнение выразил в понедельник, 2 мая, директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак.

В случае вышеуказанных действий, считает специалист, многочисленные иски с оспариванием законности изъятия российских активов станут неизбежными их последствиями. По предположениям эксперта, это также породит довольно жесткую реакцию Москвы в отношении активов и ресурсов стран-конфискантов. Москва обязательно примет контрмеры, заявил Шостак ТАСС.

Тем не менее инвестор рассчитывает, что в итоге верх возьмет рыночная логика и стороны смогут прийти к разрешению текущих проблем.

— Надежда лишь на то, что здравая, рыночная логика возьмет верх и сторонам удастся о чем-то договориться как в отношении механизма обслуживания текущего долга, так и касательно судьбы замороженных активов, — подытожил собеседник издания.

Накануне Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

Инвестиции раздел имущества Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте