Инвестор рассказал о крахе международного права в экономике

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Возможная конфискация российских активов за границей будет беспрецедентной, подобное решение западных государств говорит о том, что мир лишается остатков международного права в области экономики. Такое мнение выразил в понедельник, 2 мая, директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак.

В случае вышеуказанных действий, считает специалист, многочисленные иски с оспариванием законности изъятия российских активов станут неизбежными их последствиями. По предположениям эксперта, это также породит довольно жесткую реакцию Москвы в отношении активов и ресурсов стран-конфискантов. Москва обязательно примет контрмеры, заявил Шостак ТАСС.

Тем не менее инвестор рассчитывает, что в итоге верх возьмет рыночная логика и стороны смогут прийти к разрешению текущих проблем.

— Надежда лишь на то, что здравая, рыночная логика возьмет верх и сторонам удастся о чем-то договориться как в отношении механизма обслуживания текущего долга, так и касательно судьбы замороженных активов, — подытожил собеседник издания.

Накануне Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.