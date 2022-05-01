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Володин заявил об ответных мерах за конфискацию США российского имущества

Александр Афонин
В мире
Володин заявил об ответных мерах за конфискацию США российского имущества
Фото: Пресс-служба Госдумы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 мая.

— На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие, — сказал он.

Володин отметил, что в качестве ответных мер Центробанк принял решение запретить иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы. По словам спикера, речь идет более чем о 500 миллиардах долларов.

Политик добавил, что считает правильным конфисковывать активы компаний, которые планируют уйти с российского рынка. Он предложил вырученные от продажи средства направить на развитие страны.

28 апреля президент США Джо Байден направил Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Отмечается, что целью этого предложения является упрощение процесса изъятия активов предпринимателей и расширение сферы охвата активов, подлежащих аресту.

Украина Вячеслав Володин США
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