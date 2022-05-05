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Народный календарь. Что запрещено 6 мая, в День Георгия Победоносца

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что запрещено 6 мая, в День Георгия Победоносца
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

6 мая Православная церковь почитает память Георгия Победоносца. В народе эта дата получила название Егорьев день, Юрьев день.

В этот весенний день запрещается грубить пастухам, а также отвечать на их просьбы отказом. В народе говорят, что они являются помощниками преподобного, память которого чтут в этот день.

Запрещается в этот день росу топтать. Если ослушаться запрета, то можно навлечь на себя кожные заболевания. Дело в том, что роса 6 мая обладает целебной силой, ее, наоборот, необходимо собирать и умываться, если хотите быть красивыми и здоровыми.

Запрещается в этот день представительницам слабого пола стричь волосы, а также их расчесывать. Наши предки в этот день даже боялись смотреть на гребень, не говоря уже о том, чтобы брать его в руки. Люди считали, что тот, кто ослушается запрета, будет вынужден восстанавливать свои волосы в течение целого года.

Приметы погоды:

Если на Егория тепло, то лето не за горами.

Комары в стаи сбиваются — к потеплению.

Южный ветер — к богатому урожаю, северный — к ранним заморозкам осенью.

Хозяйки на ночь вывешивали на улицу влажное полотенце. Если к утру оно высохнет, то огурцов в этом году будет много.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено 6 мая, в День Георгия Победоносца

Именины отмечают: Валерия, Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Юрий.

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