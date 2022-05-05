На юго-востоке Москвы построят 60 новых парковочных мест

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3-я Кабельная улица, Москва, Россия Карта всех событий

На юго-востоке столицы до конца мая появятся 60 новых парковочных мест. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 26 мая местный проезд от 3-й Кабельной до 2-й Кабельной улицы станет односторонним. Сейчас на узкой дороге водителям сложно разъезжаться из-за хаотично припаркованных автомобилей. Благодаря изменению схемы движения мы оптимизируем хаотичную парковку: поставим знаки и нанесем разметку, говорится в сообщении.

У москвичей появится 61 парковочное место, семь из них — для инвалидов. Благодаря этому водителям будет удобнее парковаться, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что в столице до конца мая появятся еще четыре новых парковочных места для грузовых машин. Они появятся в городе по просьбе московских предпринимателей.

Парковки для грузовиков отмечены специальными дорожными знаками и информационными щитами. На них действует гибкий тариф, стоимость которого увеличивается с 31-й минуты.