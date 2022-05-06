В Зеленограде заменят 80 лифтов в 2022 году

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В 2022 году в Зеленоградском административном округе заменят 80 доживающих свой срок лифтов. Обновление проводят в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили на сайте мэра Москвы.

Отмечают, что замену лифтов проводят строго в год окончания их сроков службы, это 25 лет. Больше всего лифтов установят в корпусе 1805 в Крюкове. Самый высокий дом, в котором меняют подъемники, 16-этажный кирпичный жилой дом 1997 года. Самый старый дом — корпус 147 в районе Матушкино.

Также сообщают, что в 2022 году планируют заменить 2,2 тысячи лифтов в разных районах города.

В следующем году в Красносельском районе столицы в эксплуатацию введут дом по программе реновации. Об этом в среду, 4 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка рассчитана на 166 квартир с улучшенной отделкой, она будет располагаться по адресу Русаковская улица, дом 2/1. Дом будет состоять из четырех секций переменной этажности. На первых нежилых этажах будут расположены магазины, салоны и другие точки услуг для жильцов. Фасады обещают облицевать клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров, а входные группы планируют оформить витражным остеклением. При строительстве дома особое внимание уделят удобству маломобильных граждан, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.