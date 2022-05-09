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Некоторые выходы станций Московского метро временно закроются

Лейла Алиева
Город
Некоторые выходы станций Московского метро временно закроются
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Несколько выходов станций Московского метрополитена закроются на время развоза зрителей праздничных мероприятий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, временно закрываются выходы 1, 2 станции «Воробьевы горы». Кроме того, станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий будет работать только на выход, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что вход на две станции «Новокузнецкая» и «Китай-город» Московского метрополитена в центре города может быть частично ограничен.

После завершения парада Победы ограничения движения на ряде улиц постепенно снимают. В частности, уже открыто движение по Садовому кольцу, Волгоградскому проспекту и улице Марксистской. Помимо этого, уже открыто движение по Гончарной и Котельнической набережным.

Не менее 260 тысяч пассажиров Московского метрополитена стали зрителями прямой трансляции парада Победы. Мероприятие транслировалось на 18,5 тысячи экранах в поездах.

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