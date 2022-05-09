Поезда временно перестали останавливаться на станции метро «Парк Победы»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

На станции метро «Парк Победы» поезда временно не будут останавливаться. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Станцию «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий поезда временно проезжают без остановки, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что временно закрываются выходы № 1 и 2 станции «Воробьевы горы». Кроме того, станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий будет работать только в направлении выхода.

Также вход на две станции «Новокузнецкая» и «Китай-город» Московского метрополитена в центре города может быть частично ограничен.

После завершения парада Победы ограничения движения на ряде улиц постепенно снимают. В частности, уже открыто движение по Садовому кольцу, Волгоградскому проспекту и улице Марксистской. Помимо этого, уже открыто движение по Гончарной и Котельнической набережным.

Кроме того в связи с завершением акции «Бессмертный полк» в Москве все ограничения движения сняты. Однако ограничения, связанные с проведением салюта, остаются в силе.