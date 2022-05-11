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Журналист Шахназаров рассказал, зачем Максим Покровский критикует Россию

Егор Провоторов
Общество
Журналист Шахназаров рассказал, зачем Максим Покровский критикует Россию
Фото: АГН Москва

Российский Журналист Михаил Шахназаров в минувший вторник, 10 мая, подверг жесткой критике лидера группы «Ногу Свело!» Максима Покровского за его критику в адрес российского народа и представителей государственной власти.

Накануне лидер российского рок-коллектива, проживающий в Соединенных Штатах, выпустил новую композицию «Россия, назад!» и видеоклип на эту песню. Шахназаров на своем Youtube канале назвал видеоролик музыканта бесталанным и отвратительным.

— Клип абсолютно русофобский. Максим Покровский печет клипы как блины. Я буду наблюдать за Максимом. Он сейчас в Америке. В Россию вернется не то что вряд ли, а никогда, — подчеркнул специалист.

Также российский журналист выразил уверенность, что вокалист «Ногу Свело!» употребляет запрещенные наркотические вещества, после которых ему в голову приходят идеи подобных песен и клипов.

Осенью прошлого года барабанщика и одного из основателей группы «Ногу свело!» Антона Якомульского обстреляли из газового пистолета в центре Москвы.

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