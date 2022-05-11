Более 200 машино-мест на юго-востоке Москвы выставили на торги

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд Карта всех событий

На городские торги выставили 210 машино-мест, расположенных в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 11 мая.

— Наличие своего парковочного места позволит жителям районов, предпринимателям и сотрудникам компаний и производств, расположенных в округе, не тратить время на поиск стоянки и обеспечит сохранность автомобиля. В настоящее время на аукционы выставлено 210 машино-мест в Южнопортовом районе и Люблине, — пояснил глава департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

Так, более 100 парковочных мест расположены на наземных стоянках в 2-м Южнопортовом проезде, еще 99 машино-мест находятся на территории отапливаемого подземного паркинга на Совхозной улице.

Подать заявку на участие в торгах можно в мае, сам аукцион состоится в мае и июне, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 мая сообщалось, что на юго-востоке столицы до конца мая появятся порядка 60 новых парковочных мест. Так, у москвичей появится 61 парковочное место, в том числе семь — для инвалидов. Благодаря этому водителям будет удобнее парковаться.