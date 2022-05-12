Более 700 тысяч рублей страховая компания намерена отсудить у Ефремова
Страховая компания намерена подать в суд на Михаила Ефремова. Она хочет вернуть более 700 тысяч рублей, которые выплатила по страховке актеру. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.
По данным Telegram-канала Mash, актер незадолго до смертельного ДТП на Смоленской площади заключил договор ОСАГО со страховой компанией.
Организация выплатила более 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации для семьи погибшего в результате аварии Сергея Захарова, а также покрыла расходы на восстановления автомобиля пострадавшего.
После того как Ефремова признали виновным в произошедшем, компания обратилась в суд с иском о возвращении потраченных денег.
8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался.
Экспертиза установила, что актер в момент столкновения находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В сентябре того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.