Более 700 тысяч рублей страховая компания намерена отсудить у Ефремова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Страховая компания намерена подать в суд на Михаила Ефремова. Она хочет вернуть более 700 тысяч рублей, которые выплатила по страховке актеру. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.

По данным Telegram-канала Mash, актер незадолго до смертельного ДТП на Смоленской площади заключил договор ОСАГО со страховой компанией.

Организация выплатила более 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации для семьи погибшего в результате аварии Сергея Захарова, а также покрыла расходы на восстановления автомобиля пострадавшего.

После того как Ефремова признали виновным в произошедшем, компания обратилась в суд с иском о возвращении потраченных денег.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что актер в момент столкновения находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В сентябре того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.