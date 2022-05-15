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Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева в связи с примирением сторон

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева в связи с примирением сторон
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева в связи с примирением сторон. Об этом следует из постановления суда, опубликованного в воскресенье, 15 мая.

— Суд постановил ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Уголовное дело по обвинению Смирнова Владислава Игоревича и Яковцева Владислава Михайловича каждого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинения вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений», прекратить в связи с примирением с потерпевшим, — говорится в постановлении.

Уточняется, что суд отменил избранную обвиняемым меру пресечения и освободил их из-под стражи в здании суда.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Соловьев сам рассказал, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги.

Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом». 22 декабря молодой человек, задержанный за драку с Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.

27 января прокуратура ЦАО утвердила обвинительный акт по уголовному делу. Двоих 18-летних мужчин, напавших на Соловьева, обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

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