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«Два разных человека»: муж Нюши удивил фанатов своей формой

Антон Махов
Общество
«Два разных человека»: муж Нюши удивил фанатов своей формой
Фото: Telegram/sivovlife

Муж певицы Нюши Игорь Сивов удивил фанатов кардинальными переменами своей физической формы. Недавно он продемонстрировал в своем Telegram-канале фото с результатами похудения.

«Два разных человека… Игорь, очень хорошо выглядите, года вам к лицу», — пишут поклонники в комментариях к посту.

Также сообщается, что Сивов давно следит за своей фигурой и здоровьем. Он заявил, что для достижения такой формы пришлось изрядно попотеть. Сейчас предприниматель регулярно пишет мотивационные посты о здоровье, полезных привычках, медицине и спорте.

Что касается самой Нюши, то в марте певица появилась на дне рождения блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в новом образе. Тогда артистка снова покрасила волосы и после ярко-рыжего, а потом светло-русого тона, остановилась на темно-каштановом цвете. Фото с мероприятия артистка разместила на своей странице в социальной сети. В подписи к снимкам Нюша спросила у поклонников, понравился ли им ее новый образ.

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