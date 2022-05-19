В июне состоится международная выставка зимней моды, кожи и меха «LeShow Москва»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В выставочном комплексе «Экспоцентр» с 28 по 30 июня пройдет выставка зимней моды, кожи и меха «LeShow Москва». Об этом в четверг, 19 мая, сообщил Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.

Организатором выставки станет ООО «Эксподиал», также говорится в сообщении.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в библиотеках и культурных центрах столицы 21 мая пройдет акция «Единый день открытых дверей». Для жителей Москвы подготовлена обширная программа. Заммэра отдельно отметила, что мероприятия пройдут во всех районах города. Можно будет принять участие в творческом занятии «Волшебные буквы», где посетителей познакомят с азами каллиграфии. Помимо этого, поэтесса Ирина Меркулова научит всех желающих сочинять стихи. В программу мероприятия также входят и другие активности.

К 350-летию со дня рождения первого императора России Петра I библиотека № 80 приглашает принять участие в квест-выставке «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…». На ней юные москвичи познакомятся с биографией последнего русского царя.