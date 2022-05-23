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Кардиолог назвал способы быстро разрушить здоровье сердца

Анастасия Колоскова
Общество
Кардиолог назвал способы быстро разрушить здоровье сердца
Фото: Depositphotos

Стресс, неправильное питание и малоподвижный образ жизни способны быстро повредить работу сердечно-сосудистой системы и сократить продолжительность жизни. Об этом рассказал доктор медицинских наук и кардиолог Ригвед Тадвалкар.

Он пояснил, что выделяемые при стрессе гормоны способствуют повышению кровяного давления, нарушению электрических ритмов и подъему уровня холестерина. Для снижения уровня стресса врач советует заниматься медитацией, йогой или любимым занятием, которое позволит успокоиться.

Подорвать здоровье сердца также могут вредные пищевые привычки, отметил кардиолог. К ним он отнес употребление фастфуда, жареной пищи, сладкой газировки, рафинированных углеводов, а также белого хлеба и красного вина в большом количестве.

По словам Тадвалкара, недостаток физической активности приводит к развитию атеросклероза — отложению бляшек в артериях, что чревато сердечным приступом. Избежать этого позволят ежедневные занятия спортом в течение хотя бы 15-30 минут, пишет Lenta.ru.

Кардиолог Анна Кореневич ранее рассказала, что правильное питание и ежедневная физическая активность способны значительно уменьшить размер холестериновых бляшек.

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