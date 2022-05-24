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Сбежавший из ИВС Мавриди предстанет перед судом

Елена Самойлова
Происшествия
Сбежавший из ИВС Мавриди предстанет перед судом

Сбежавший из подмосковного изолятора временного содержания Александр Мавриди и его сообщники предстанут перед судом. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

— Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи мужчин, обвиняемых сразу по нескольким уголовным статьям. Уголовное дело будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — рассказала Григорьева.

Александр Мавриди
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Александр Мавриди
Иван Цуркану
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Иван Цуркану
Денис Грозаву
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Денис Грозаву
Николай Тетеря
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Николай Тетеря
Александр Бутнару
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Александр Бутнару

По ее словам, с июля 2018 года по ноябрь 2020 года Мавриди вместе с сообщниками похитили и удерживали мужчину. Они избивали пострадавшего и заставили его подписать доверенности на отчуждение имущества на сумму, превышающую 71 миллион рублей.

Затем обвиняемые произвели несколько сделок по продаже полученного имущества, чтобы «отмыть доходы».

А в ноябре 2020 года Мавриди и его товарищ Паша Ахмедов приобрели арбалет и застрелили из него предпринимателя Владимира Маругова (владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас» — прим. «ВМ»).

Вскоре Александра Мавриди арестовали.

Массовый побег из ИВС произошел в 2021 году ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

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