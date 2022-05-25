ЦБ понизил курс доллара на 25 мая до 56,3 рубля

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Банк России (ЦБ РФ) установил на 25 мая официальный курс доллара на уровне 56,2996 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Нынешний курс Центробанка на 66,94 копейки ниже предыдущего показателя, установленного Банком России днем ранее. Кроме того, регулятор понизил на 94,95 копейки официальный курс евро. Теперь он составляет 57,921 рубля, следует из данных на сайте Банка России.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По его словам, если человек не планирует активно ездить в другие страны, то ему нет смысла покупать валюту.

Экономист Александр Разуваев сообщил, что в скором времени можно ожидать подъема курса доллара и евро. Согласно прогнозу специалиста ожидать подъема стоимости доллара и евро можно во втором полугодии.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса американской и европейской валют. По ее словам, для укрепления рубля есть несколько причин: отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть.