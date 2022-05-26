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«Русское радио» обновило состав ведущих утренней программы

Александр Афонин
Общество
«Русское радио» обновило состав ведущих утренней программы
Фото: shutterstock

«Русское радио» обновило состав ведущих шоу «Русские Перцы». В состав программы вошли Полина Жукова, Дмитрий Морозов и Антон Юрьев. Об этом сообщили в пресс-службе радиостанции в четверг, 26 мая.

В таком составе программа впервые вышла в эфир 25 мая. По словам Морозова, новый коллектив поможет в общении с аудиторией и освежит шоу.

Его коллега Антон Юрьев выразил надежду на то, что слушатели программы оценят состав. По словам ведущего, выпуск приобрел новый вид.

В пресс-службе отметили, что утренняя программа служит основой эфира любой радиостанции. От нее зависит начало дня слушателей.

Руководство «Русского радио» планирует продолжить развитие утреннего сегмента — для слушателей будут создавать новые активности и транслировать русскоязычную музыку.

До этого стало известно, что «Русская Медиагруппа» организует мероприятие Radio Monte Carlo Golf Cup, которое объединит деловую программу, спорт и музыку. В качестве спикеров выступят ведущие девелоперы, эксперты туризма, инвесторы, представители медиа, финансовых структур и музыкальной индустрии.

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