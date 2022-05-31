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Подмосковные лесничие спасли трех маленьких лисят от пожара

Александр Афонин
Общество
Подмосковные лесничие спасли трех маленьких лисят от пожара
Фото: pixabay.com

Волоколамские лесничие спасли трех лисят, которые пострадали в результате природного пожара. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники обнаружили животных во время тушения пал травы. Из пяти лисят в живых остались только трое. На данный момент детеныши проходит лечение. Их жизни ничего не угрожает.

Фото: klh.mosreg.ru
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Фото: klh.mosreg.ru
Фото: klh.mosreg.ru
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Фото: klh.mosreg.ru
Фото: klh.mosreg.ru
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Фото: klh.mosreg.ru

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов добавил, что лесные пожары намного проще предотвратить, чем потушить. По его словам, возгорания чаще всего происходят из-за брошенных окурков, незатушенных костров.

Помимо этого, зампред рассказал о вреде пал травы. Она негативно влияет на экологию, а при травяном пожаре происходит выброс углекислого газа в атмосферу. Помимо этого, при горении выделяется едкий дым, который может причинить вред для человека, отметили в пресс-службе.

До этого стало известно, что на Арбате специалисты спасли двух редких птиц, одна из них занесена в Красную книгу России. Местные фотографы предлагали сделать снимки с пернатыми. В результате птиц изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных.

Подмосковье Животные Пожары
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