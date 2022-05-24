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Краснокнижного степного орла и сову-сипуху спасли на Арбате

Александр Афонин
Город
Краснокнижного степного орла и сову-сипуху спасли на Арбате
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

На Арбате специалисты спасли двух редких птиц, одна из них занесена в Красную книгу России. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что одна из птиц, предположительно, — степной орел. Он занесен в Красную книгу России. Это один из самых крупных крылатых хищников.

Второй спасенной оказалась сова-сипуха. Птица охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Местные фотографы предлагали сделать снимки с пернатыми. В результате птиц изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных. На данный момент им ничего не угрожает, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

18 мая стало известно, что специалисты Мосприроды обнаружили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Птица принадлежит семейству бекасовых и внесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

До этого на территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» был обнаружен желтоголовый королек. Птица внесена в надзорный список Красной книги столицы.

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