Краснокнижного степного орла и сову-сипуху спасли на Арбате

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

На Арбате специалисты спасли двух редких птиц, одна из них занесена в Красную книгу России. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что одна из птиц, предположительно, — степной орел. Он занесен в Красную книгу России. Это один из самых крупных крылатых хищников.

Второй спасенной оказалась сова-сипуха. Птица охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

1/2 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 2/2 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Местные фотографы предлагали сделать снимки с пернатыми. В результате птиц изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных. На данный момент им ничего не угрожает, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

18 мая стало известно, что специалисты Мосприроды обнаружили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Птица принадлежит семейству бекасовых и внесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

До этого на территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» был обнаружен желтоголовый королек. Птица внесена в надзорный список Красной книги столицы.