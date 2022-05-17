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Желтоголового королька заметили в столичном парке «Покровское-Стрешнево»

Александр Афонин
Город
Желтоголового королька заметили в столичном парке «Покровское-Стрешнево»
Фото: Cj Hughson / CC BY 2.0
Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты «Мосприроды» обнаружили на территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» желтоголового королька. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник, 17 мая.

Отмечается, что птица внесена в надзорный список Красной книги столицы. Она нуждается в регулярном наблюдении и контроле, передает агентство городских новостей «Москва».

Птица получила свое имя благодаря одной внешней особенности. На ее голове расположена ярко-желтая полоска — «корона». Когда пернатое волнуется, ее перья приподнимаются и образуют небольшой хохолок.

До этого стало известно, что краснокнижные чибисы вернулись на природные территории Москвы. Они были обнаружены на природных территориях комплексного заказника «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Битцевский лес».

Еще один краснокнижный пернатый был замечен в заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу. Им оказался ястреб-перепелятник. В столице хищник ведет оседлый образ жизни.

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