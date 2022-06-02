Сергунина: Цифровой двойник Москвы представили на ЦИПР-2022

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» правительство столицы представило несколько масштабных проектов в сфере развития и управления мегаполисом. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Среди представленных проектов выделяется цифровой двойник города и информационная система «Мос.Облако».

— Управление современным мегаполисом невозможно без применения новых технологий. Такие проекты, как «Цифровой двойник», помогают планировать развитие города и постоянно повышать качество жизни, — сказала заммэра.

Проект «Цифровой двойник» основан на фотограмметрической модели Москвы. Виртуальная карта отображает свыше 3,2 тысячи квадратных километров территории столицы. Разработка позволит увидеть, как новый объект впишется в сложившуюся застройку.

ERP-платформа «Мос.Облако» объединит и автоматизирует рабочие процессы городских ведомств. Функционал системы позволит планировать бюджет, вести бухгалтерский учет, управлять персоналом и имуществом.

Новые разработки уже успели отличиться. Например, «Цифровой двойник» получил премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков. А «Мос.Облако» завоевала национальную награду в сфере ИТ в корпоративном секторе TAdviser IT Prize.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что на участие в хакатоне Moscow City Hack направили заявки уже более двух тысяч разработчиков. Она отметила, что участие примут специалисты из 63 регионов России и 27 стран мира