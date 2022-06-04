Гендиректор энергетической компании США: мировой спрос на нефть опережает предложение

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Генеральный директор американской энергетической корпорации Chevron Марк Вирт рассказал о текущей ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом он рассказал в пятницу, 3 июня, в эфире Bloomberg TV.

По словам функционера, введенные из-за мировой пандемии коронавируса ограничения ослабли, это привело к значительному спросу на нефть в мире. Вирт заметил, что спрос сейчас опережает предложение на горючее.

К примеру, международные авиаперевозки достигли своего пика с весны 2020 года, когда началась пандемия. Кроме того, имеется риск появления иных сигналов, которые указывают на увеличение спроса на нефтепродукты, пишет Газета.ру.

Вирт подчеркнул, что в целом спрос в отрасли растет быстрее предложения. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году, заметил гендиректор Chevron.

Накануне член палаты представителей Соединенных Штатов Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести санкции в отношении Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть. По мнению американского конгрессмена, эмбарго позволит усилить давление на российскую экономику.