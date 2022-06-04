Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Гендиректор энергетической компании США: мировой спрос на нефть опережает предложение

Егор Провоторов
В мире
Гендиректор энергетической компании США: мировой спрос на нефть опережает предложение
Фото: depositphotos

Генеральный директор американской энергетической корпорации Chevron Марк Вирт рассказал о текущей ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом он рассказал в пятницу, 3 июня, в эфире Bloomberg TV.

По словам функционера, введенные из-за мировой пандемии коронавируса ограничения ослабли, это привело к значительному спросу на нефть в мире. Вирт заметил, что спрос сейчас опережает предложение на горючее.

К примеру, международные авиаперевозки достигли своего пика с весны 2020 года, когда началась пандемия. Кроме того, имеется риск появления иных сигналов, которые указывают на увеличение спроса на нефтепродукты, пишет Газета.ру.

Вирт подчеркнул, что в целом спрос в отрасли растет быстрее предложения. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году, заметил гендиректор Chevron.

Накануне член палаты представителей Соединенных Штатов Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести санкции в отношении Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть. По мнению американского конгрессмена, эмбарго позволит усилить давление на российскую экономику.

Нефть предложение США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте