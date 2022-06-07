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Шойгу заявил о полном освобождении Святогорска в ДНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу заявил о полном освобождении Святогорска в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России полностью освободили от оккупации город Святогорск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов, — цитирует его РИА Новости.

Накануне Министерство обороны сообщало о почти полном освобождении Святогорска в ДНР. В военном ведомстве отметили, что российская армия целенаправленно не вела открытый огонь по отступающим силам ВСУ под Святогорском.

В пятницу, 20 мая, глава Минобороны РФ доложил президенту России Владимиру Путину, что комбинат «Азовсталь» и город Мариуполь были полностью освобождены от украинских боевиков. Так, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Российский лидер 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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