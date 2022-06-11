Москвичам рассказали, как студенты и реставраторы спасают многотонный барельеф дома-самолета

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, 1-я Фрунзенская улица, 3А Карта всех событий

Продолжается реставрация главного павильона Постоянной всесоюзной строительной выставки, который за свою форму получил название дома-самолета.

Здание, расположенное по адресу 1-я Фрунзенская улица, 3а, является ярким представителем конструктивизма. Его строительство было завершено в 1935 году. Дом-самолет также находится под охраной государства как объект культурного наследия регионального значения.

Главный фасад дома украшает барельеф «Индустрия социализма» скульптора Исаака Менделевича, включающий восемь фигур рабочих, которые выплавляют сталь.

До начала реставрации панно находилось в неудовлетворительном состоянии: на нем были трещины, деструкции, утраты и коррозия крепежных элементов.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, возвращение его исторического облика стало самой сложной частью реставрации, так как вес бетонного барельефа составляет несколько тонн.

— Для его демонтажа пришлось использовать специальную технику и вручную снимать каждый из 120 элементов. С целью обучения и знакомства с технологией реставрации бетона мы решили также подключить к этому проекту студентов — участников образовательной программы «Реставрационный кураториум», которые проходят практику под контролем профессионалов, — рассказал глава ведомства.

Отмечается, что реставрацией барельефа занимаются четыре студента колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Они расчищают поверхность элементов и деталей панно от поздних отделочных слоев, загрязнений и коррозии, а затем производят пробные докомпоновки утрат и сколов, отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что столичные археологи закончили реставрацию двух изразцов с изображением двуглавого орла.