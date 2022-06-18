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WP: США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты и их союзники начали подготовку к продолжительному конфликту на Украине. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

Так, один из высокопоставленных чиновников отметил, что официальные лица администрации президента США Джо Байдена «обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля», сообщает РИА Новости.

В пятницу, 17 июня, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на территории Украины может привести к третьей мировой войне из-за действий Соединенных Штатов, передавших Киеву вооружения на миллиарды долларов. Он подчеркнул, что при этом союзники Штатов оказывают помощь Киеву в значительно меньшем размере.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. При этом российский лидер добавил, что армия страны не собирается оккупировать территорию украинского государства, а только денацифицировать и демилитаризировать ее.

Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.

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