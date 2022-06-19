Дегтярев рассказал, почему в Хабаровске не будет метро

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Метро в Хабаровске строить не будут по причине дороговизны проекта, даже когда населенный пункт станет городом-миллионником. Об этом журналистам в субботу, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, сказанным в интервью РИА Новости, к 2031 году население столицы дальневосточного региона станет больше миллиона человек.

— Но, сразу говорю, что метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта. В Хабаровском крае порядок — он развивается, — заявил глава региона.

В середине марта Михаил Дегтярев на своем канале в Telegram рассказал о предсказаниях политика Владимира Жириновского, в которых содержится информация о будущем Соединенных Штатов и их президенте Джо Байдене. Согласно предсказанию, действующий американский лидер является президентом «по сценарию», которым управляют стоящие за ним силы.