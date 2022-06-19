ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Дегтярев рассказал, почему в Хабаровске не будет метро

Егор Провоторов
Общество
Дегтярев рассказал, почему в Хабаровске не будет метро
Фото: khabkrai.ru

Метро в Хабаровске строить не будут по причине дороговизны проекта, даже когда населенный пункт станет городом-миллионником. Об этом журналистам в субботу, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, сказанным в интервью РИА Новости, к 2031 году население столицы дальневосточного региона станет больше миллиона человек.

— Но, сразу говорю, что метро мы строить не будем после преодоления миллиона. Нам это не надо. Очень дорого. Будем просто строить широкие дороги, развязки и легкие линии рельсового транспорта. В Хабаровском крае порядок — он развивается, — заявил глава региона.

В середине марта Михаил Дегтярев на своем канале в Telegram рассказал о предсказаниях политика Владимира Жириновского, в которых содержится информация о будущем Соединенных Штатов и их президенте Джо Байдене. Согласно предсказанию, действующий американский лидер является президентом «по сценарию», которым управляют стоящие за ним силы.

Метро Хабаровск Михаил Дегтярев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте