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В Совбезе объяснили поездку Патрушева в Калининград

Полина Долганова
Общество
В Совбезе объяснили поездку Патрушева в Калининград
Фото: khabkrai.ru

В Совете безопасности России сообщили, что поездка секретаря Совбеза Николая Патрушева в Калининград, которая состоялась 21 июня, является плановой.

В Совбезе добавили, что визит Патрушева в город был запланирован до того, как Литва ввела транспортную блокаду региона, передает РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.

Калининград Николай Патрушев Совет Безопасности РФ
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