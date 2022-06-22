В Литве заявили о готовности остаться без электричества из России

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Литва готова к отключению электроснабжения из России. Об этом в среду, 22 июня, заявил президент республики Гитанас Науседа.

— Мы готовы к ответным недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим, — сказал глава государства.

На подобный шаг Россия может пойти в ответ на остановку транзита товаров в Калининградскую область, передает слова Науседы РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Позднее в МИД Литвы сообщили, что односторонних ограничений на транзит в Калининград не было: ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что запрет Литвы на грузовой транзит в Калининградскую область нарушает права человека.