Движение в сторону Каширского шоссе перекрыто из-за пожара

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Россия, Москва, Коломенский проезд Карта всех событий

Из-за возгорания на юге столицы ограничено движение для работы экстренных служб. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сторону Каширского шоссе по Коломенскому проезду движение осуществляется по двум полосам. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

В пресс-службе МЧС по городу подтвердили возгорание, которое началось в 10:25 по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3.

По данным ведомства, огонь охватил два ангара.

Пожарные принимают меры для недопущения его распространения и ликвидации возгорания. По данным ведомства, для помощи в тушении задействована авиация.

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Информации о пострадавших не поступало.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание мусора на открытой площадке, а оттуда огонь перекинулся на металлические постройки. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.