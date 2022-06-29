Движение в сторону Каширского шоссе перекрыто из-за пожара
Из-за возгорания на юге столицы ограничено движение для работы экстренных служб. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В сторону Каширского шоссе по Коломенскому проезду движение осуществляется по двум полосам. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.
В пресс-службе МЧС по городу подтвердили возгорание, которое началось в 10:25 по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3.
По данным ведомства, огонь охватил два ангара.
Пожарные принимают меры для недопущения его распространения и ликвидации возгорания. По данным ведомства, для помощи в тушении задействована авиация.
Информации о пострадавших не поступало.
По данным источника «ВМ» в экстренных службах, общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что произошло возгорание мусора на открытой площадке, а оттуда огонь перекинулся на металлические постройки. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.