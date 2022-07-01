Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

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Автобусы вновь начали ходить между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском спустя восемь лет перерыва. Об этом стало известно в пятницу, 1 июля.

Уточняется, что первый автобус совершил маршрут от Симферополя до Херсона.

По словам временно исполняющего обязанности главы Минтранса Крыма Николая Лукашенко, билеты на рейс были полностью распроданы, передает РИА Новости.

После перезапуска работы бердянского порта в Запорожской области из него вышло первое торговое судно. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, судно доставит в дружественные страны около семи тысяч тонн зерна.

Грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожской областью было возобновлено 8 июня. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, в дальнейшем товарооборот между регионами будет только увеличиваться. Он уточнил, что в Крыму много того, что сейчас необходимо Донбассу.

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны и Российские железные дороги (РЖД) в ходе совместной работы обеспечили сообщение между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.