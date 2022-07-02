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Москвичам рассказали о романтических событиях на лодочных станциях в парках

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали о романтических событиях на лодочных станциях в парках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждое лето в восьми столичных парках начинается сезон водных прогулок. На лодочных станциях можно не только хорошо провести время, но и сделать предложение руки и сердца или сыграть свадьбу, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 2 июля.

Так, например, Дмитрий и Анастасия познакомились на берегу Верхнего Царицынского пруда в музее-заповеднике «Царицыно». Неподалеку от лодочной станции, в Оперном доме, они сыграли свадьбу, а после отправились на экскурсию по берегу пруда и устроили небольшую фотосессию в лодке.

— Мы планировали немного времени провести на пруду, сделать красивые фотографии и вернуться к гостям. Однако у погоды в тот день были другие планы. Солнце спряталось, начался ливень, и целый час нам пришлось пережидать ненастье на лодочной станции. Честно, мы даже рады, что так получилось, ведь этот час мы провели вместе с Настей, только вдвоем, — рассказал Дмитрий.

Еще два популярных места для признания в любви — лодочные станции в парках «Измайлово» и «Кузьминки». Помимо этого, станции работают в парках Горького, Дружбы, «Ангарские пруды», а также в Лианозовском и Воронцовском парках, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 мая в парках столицы начали работать лодочные станции. Посетители смогут взять напрокат весельную лодку или катамаран для прогулки по местным водоемам.

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