Москвичам рассказали о работе столичного экоцентра «Лесная сказка»

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Россия, Москва, парк Битца Карта всех событий

Экоцентр «Лесная сказка» находится на территории зоны отдыха «Битца», интерактивный музей создан совместно с детскими психологами и профессиональными биологами. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Во время экскурсии с помощью забавных анимированных сюжетов гостей знакомят с экосистемой леса и приглашают в интерактивное мини-путешествие по паркам и скверам Москвы, — говорится в сообщении.

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В «сказочном» экоцентре можно поучаствовать в «птичьей» викторине и научиться различать пернатых по голосам. Кроме того, можно поиграть в следопыта, попробовать себя в роли ученого-палеонтолога и ощутить ароматы леса, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному в районе Орехово-Борисово Южное. Там проводятся лекции, викторины, мастер-классы, игры и работают кружки, посвященные экологической тематике.