Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Парламент Узбекистана сохранил суверенитет Каракалпакстана

Араз Салехов
В мире
Парламент Узбекистана сохранил суверенитет Каракалпакстана
Фото: Pixabay

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник, 4 июля, приняла решение проголосовать за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете Республики Каракалпакстан.

Так, депутаты парламента единогласно проголосовали за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 конституции Узбекистана в текущей редакции, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 1 июля, в столице Каракалпакстана (входит в состав Узбекистана) Нукусе прошли протесты из-за конституционной реформы. Поводом для протестов стал проект новой конституции в стране, которым из основного документа Узбекистана исключаются положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

Однако на следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение не вносить изменения в статьи конституции, касающиеся Каракалпакии, после беспорядков в регионе. Также в этот день узбекский лидер ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа.

Парламент Конституция Узбекистан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте