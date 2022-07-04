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Газпром предложил координировать экспорт газа по трубам и СПГ из России

Антон Махов
Экономика
Газпром предложил координировать экспорт газа по трубам и СПГ из России
Фото: shutterstock

Газпром предложил создать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ. Об этом сообщил замглавы департамента компании Кирилл Полоус.

— Мы уже предлагали данную инициативу, но, к сожалению, она до настоящего времени не материализовалась: это вопрос координации экспорта трубопроводного газа и СПГ. На наш взгляд, в текущих условиях, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение для страны, — сказал представитель организации.

Данный механизм, как уточняется, необходимо реализовать из-за возникновения валютной конкуренции на рынке. Он отметил, что в настоящее время торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли, однако мера не распространяется на сегмент СПГ.

Полоус подчеркнул, что одним из возможных методов регулирования может стать таможенная пошлина. Также к возможным способам относится создание экономических стимулов направления газа не в западном, а в восточном направлении, передает Интерфакс.

Также стало известно, что сокращение поставок природного газа из России вынудило европейские страны использовать запасы, которые были созданы для потребления в пик предстоящего зимнего сезона. Снижение поставок коснулось Австрии, Германии, Италии и Франции.

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