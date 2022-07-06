Дерматолог объяснила, как выявить опасные веснушки

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Веснушки не представляют никакой опасности для человека, их наличие на лице объясняется распределением меланина в коже. Об этом сообщила врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано.

— Такая особенность у белокожих: веснушки у них появляются от солнышка и генетической предрасположенности. Меланин скапливается, и образуются такие пятнышки — веснушки. Они безопасны, просто нужна определенная защита на солнце, — пояснила эксперт.

Тем не менее существует заболевание, которое называется лентиго, оно может появиться после солнечного ожога. Пятна при нем более темные и большие, они также возникают на открытых участках кожи.

Опасность, по словам эксперта, пигментация представляет тогда, когда у людей есть склонность к таким дерматологическим заболеваниям, как нейрофиброматоз и ксеродерма. При этом если держать ситуацию под контролем и консультироваться у врача, то никаких серьезных последствий не возникнет, сообщает Пятый канал.

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