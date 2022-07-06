Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дерматолог объяснила, как выявить опасные веснушки

Антон Махов
Общество
Дерматолог объяснила, как выявить опасные веснушки
Фото: Pexels

Веснушки не представляют никакой опасности для человека, их наличие на лице объясняется распределением меланина в коже. Об этом сообщила врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано.

— Такая особенность у белокожих: веснушки у них появляются от солнышка и генетической предрасположенности. Меланин скапливается, и образуются такие пятнышки — веснушки. Они безопасны, просто нужна определенная защита на солнце, — пояснила эксперт.

Тем не менее существует заболевание, которое называется лентиго, оно может появиться после солнечного ожога. Пятна при нем более темные и большие, они также возникают на открытых участках кожи.

Опасность, по словам эксперта, пигментация представляет тогда, когда у людей есть склонность к таким дерматологическим заболеваниям, как нейрофиброматоз и ксеродерма. При этом если держать ситуацию под контролем и консультироваться у врача, то никаких серьезных последствий не возникнет, сообщает Пятый канал.

Врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказывал, как уберечься от рака кожи. Данный вид онкологии — это один из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей, обнаружить который на ранних стадиях крайне сложно.

Врачи дерматология веснушки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте