Андрей Бочкарев: Завершено сооружение ограждающих конструкций станции метро «Физтех»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Специалисты завершили сооружение ограждающих конструкций котлована строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители применили технологию «стена в грунте», которая широко используется для ограждения котлованов в условиях плотной городской застройки, что исключает осадку фундаментов зданий, — сказал он.

Заммэра отметил, что котлован станции станет одним из самых длинных на новом участке. Это связано с тем, что «Физтех» будет конечной станцией. Для ее функционирования за станцией расположатся оборотные тупики.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что на данный момент закончен основной этап выноса инженерных коммуникаций. Специалисты продолжают сооружение монолитных работ.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили строительство станции Троицкой линии метро Москвы «Мамыри» на 50 процентов. По его словам, станция метро строится на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.