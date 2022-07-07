Травматолог пояснил, почему не стоит заниматься йогой без инструктора

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Врач — травматолог-ортопед Химкинской областной больницы Марк Иванов рассказал, почему не стоит заниматься йогой без инструктора.

Эксперт отметил, что важно понимать, что йога — это не только физическая практика, она также воздействует на духовную сферу. При неправильном построении и выполнении тренировки это может сказаться и на психологическом состоянии.

Не стоит начинать знакомство с йогой самостоятельно, например, при помощи видеоуроков. Все тонкости выполнения асан может показать только опытный педагог.

Неправильное выполнение упражнений может привести к различным травмам. Среди них, например, вывихи тазобедренных и плечевых суставов.

— Многие в процессе самостоятельных упражнений забывают про необходимый разогрев перед тренировкой, а это как раз и ведет к травмам, — пояснил эксперт в комментарии aif.ru.

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