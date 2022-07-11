Дептранс призвал москвичей остаться дома из-за непогоды 11 июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Неблагоприятная погода с ливнем и сильным ветром ожидается в Москве во второй половине дня 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Во второй половине дня погода в Москве сильно испортится: до конца дня синоптики передают ливневый дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ведомство в связи с этим рекомендовало горожанам по возможности отменить свои планы и оставаться дома до конца текущего дня, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

11 июля в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла. Предупреждение действует до 18:00 11 июля.

Кроме того, столичные власти рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за непогоды. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

10 июля менее чем за два часа в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. Городские службы принимали все необходимые меры для жизнеобеспечения города в штатном режиме.