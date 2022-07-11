Отечественные переработчики лома заявили о снижении спроса почти на треть в 2022 году

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Спрос на лом упадет на треть по причине снижения закупок со стороны металлургов. Письмо с соответствующими данными направил директор ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» Виктор Ковшевный министру экономического развития Максиму Решетникову.

Компании сокращают производство из-за проблем с экспортом и продажами на внутреннем рынке.

— В 2022 году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов на 30 процентов из-за снижения закупок со стороны металлургов, — цитирует Ковшевного РБК.

По данным возглавляемой им ассоциации, в период с января по май спрос на лом в России упал на 13 процентов — до 8,84 миллионов тонн. Он отметил, что в июне спрос упал еще больше, всего за месяц потребление рухнуло еще на 49 процентов — до 1,48 миллиона тонн. По итогам текущего года спрос и вовсе может сократиться на 30 процентов и даже больше.

— Экспорт лома в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с января по май упал на 80 процентов, до 244 тысяч тонн из-за повышения минимальной пошлины на экспорт — 100 евро за тонну. Также это произошло из-за роста цен на логистику, проблем с банковскими расчетами и увеличенными затратами на расчетно-кассовое обслуживание с контрагентами из-за санкций, — подчеркнул Ковшевный.

Он добавил, что при текущих ценах на экспорт нужно снизить пошлину до 15 евро. При этом даже если ограничения по экспорту лома будут минимальными, поставки в ЕАЭС по итогам года все же сократятся на 74 процента.

Россия с 1 июня ввела квоты на экспорт черных металлов за пределы ЕАЭС минимум на два месяца, чтобы не допустить роста внутренних цен и обеспечить российских металлургов сырьем.