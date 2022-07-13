Андрей Бочкарев: Два межстанционных перехода на Большом кольце метро строятся горным способом

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Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Два подземных перехода Большой кольцевой линии метро (БКЛ) строятся горным способом. Их возведение позволит связать станции «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с одноименными станциями радиальных веток. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 13 июля.

— В ходе реализации программы развития столичного метрополитена при строительстве подземных тоннелей, помимо механизированной щитовой проходки, применяется горный способ. При этом дополнительно строители обращаются к специальным методам стабилизации грунтов и горных пород. Это делается, чтобы обеспечить безопасность горнопроходческих работ и исключить их влияние на городскую инфраструктуру, — отметил Бочкарев.

Он также добавил, что выбранный метод часто применяется при постройке переходов, сбоек, вентиляционных камер, технических и подсобных помещений, камер съездов. Так, проходка горным способом позволит не применять механизированный метод в связи с небольшими габаритами и специфической траекторией.

При этом генеральный директор АО «Мосинжпроект» инжинирингового холдинга Юрий Кравцов подчеркнул, что такой метод применяется и при строительстве других площадок столичного метро. Например, около станции «Новаторская» при строительстве оборотных тупиков Троицкой линии метро применяется проходка горным способом. Также данный способ применяется при возведении ствола шахты на строящейся Рублево-Архангельской линии между будущей станцией «Звенигородская» и действующей станцией «Шелепиха» БКЛ.

До этого специалисты начали благоустраивать территории, прилегающие к вестибюлю строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.