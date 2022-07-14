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Рогозин назвал будущее расположение станции РОСС

Араз Салехов
В мире
Рогозин назвал будущее расположение станции РОСС
Фото: Роскосмос

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет расположена на той же орбите, с которой ядерный буксир «Зевс» будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Если говорить об окончательном принятии решения по наклонению орбиты, то это зависит от следующей цепочки факторов. Первое: наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты «Зевса», а наклонение орбиты «Зевса» должно быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне и далее, — отметил он.

Гендиректор корпорации уточнил, что он обсуждал этот вопрос с руководством Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Напомним, что она готовит эскизный проект РОСС. Возможно, что новая станция будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 12 июля, Рогозин рассказал, что космонавты Роскосмоса не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле «Наука» Международной космической станции (МКС). По его словам, к такому решению он пришел после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по совместной миссии на Марс.

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