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Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища исполнит рок-н-ролл

Оксана Васильева
Город
Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища исполнит рок-н-ролл
Фото: Пресс-служба мероприятия

В субботу, 16 июля, в 16:00 мск в рамках программы «Военные оркестры в парках» Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища даст концерт у Государственного исторического музея.

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в 1917 году и является одним из старейших военных учебных заведений России. Военный оркестр училища — это неотъемлемая составляющая строевых смотров военного вуза. Оркестранты также обеспечивают музыкальное сопровождение разводов караулов, воинских ритуалов и открытий памятников. Коллектив участвует в военных парадах в День Победы на Красной площади.

В субботнюю концертную программу у стен одного из главных музеев страны музыканты под управлением военного дирижёра майора Ивана Краснецкого включили не только знакомые и любимые всеми песни военных лет, но и зажигательные иностранные мелодии. Так оркестр исполнит попурри на песни-хиты группы АВВА и даже темы классического рок-н-ролла.

Организаторами мероприятия выступают Дирекция Международного военно- музыкального фестиваля «Спасская башня» и давний друг и партнёр Фестиваля Государственный исторический музей при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

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