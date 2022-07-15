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Володин допустил проведение еще одного внеочередного пленарного заседания Думы

Лейла Алиева
Политика
Володин допустил проведение еще одного внеочередного пленарного заседания Думы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 15 июля, заявил еще об одном возможном внеочередном пленарном заседании нижней палаты.

— Следующие две недели мы работаем в регионах. А затем... У политиков отпусков не бывает. Поэтому если вдруг нужно будет собраться и рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее принять в интересах наших граждан, то сделаем это, быстро собравшись, эффективно, когда необходимо, — передает его слова ТАСС.

В Государственной думе 15 июля началось внеочередное заседание. В ходе него была утверждена кандидатура главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. В частности, за министра проголосовали 394 депутата, против его кандидатуры никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Также стало известно, что в Госдуме могут поднять вопрос об учреждении Дня многодетных семей в России. Депутат, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова заявила, что предложение было рассмотрено и одобрено членами партии «Единая Россия».

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